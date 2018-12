Skill Challenge 28 december 2018

Het behendigheidsparcours waarbij dribbelvaardigheden, gericht passen, lay-ups en driepunters scoren in een zo snel mogelijke tijd de opdracht was, werd overtuigend door Aalstar-speler Senne Geukens gewonnen. Hij gaf in de kwalificatieronde Paris Lee het nakijken. In de finale ronde kreeg hij Brusselaars Walker en Lichodzijewski tegenover zich. Walker was bijzonder snel, maar had maar liefst vijf pogingen nodig om zijn driepunter te scoren. De 34-jarige Lichodzijewski deed het heel wat beter, maar was bijna 9 seconden trager dan winnaar Geukens. (JLO)