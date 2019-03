Skiliften stilgelegd door slecht weer: honderden bezoekers van Tomorrowland Winter geëvacueerd 12 maart 2019

Zowat 250 bezoekers van Tomorrowland Winter zijn gisteren geëvacueerd toen wind en sneeuw flink huishielden op Alpe d'Huez. Er vielen pakken sneeuw en het waaide zo hard dat de skiliften moesten worden stilgelegd. Pas na enkele uren waren alle festivalgangers weer beneden. "Er waren vier berghutten waar mensen vastzaten. We hebben iedereen vlot naar beneden gekregen met de hulp van Sata, beheerder van het domein. Zij hebben grote sneeuwruimers. Daarmee hebben ze de feestvierders naar beneden gebracht in groepen van ongeveer 20 personen", zegt woordvoerster Debby Wilmsen. Al is er geen reden tot paniek, benadrukt ze: "Tijdens het wachten gingen de feestjes op de berg gewoon verder."

