Skikampioen Hirscher heeft titel eindelijk beet Olympisch 14 februari 2018

Op de piste van Jeongseon skiede Marcel Hirscher gisteren naar zijn eerste olympische titel op de combiné, een discipline die hij al jaren domineert en waarop hij al zes keer WK-goud won. Het was pas de eerste proef in de alpijnse ski die kon worden afgewerkt, nadat de afdaling bij de mannen en de reuzenslalom bij de vrouwen wegens slecht weer werden uitgesteld. Na de ingekorte afdaling stond Hirscher pas 12de maar de 28-jarige Oostenrijker trok dat in de slalom helemaal recht. Met een totaaltijd van 2:06.52 bleef hij 23 honderdsten van een seconde voor op de Fransman Alexis Pinturault. Victor Muffat-Jeandet, op 1.02, greep het brons. (VH)