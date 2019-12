Exclusief voor abonnees Skiër overleeft 5 uur onder meter sneeuw 27 december 2019

In Oostenrijk is een skiër gered nadat hij vijf uur lang had vastgezeten onder een meter sneeuw na een lawine. De 26-jarige Oostenrijker ging woensdag buiten de piste skiën op de Pleschnitzzinken, een berg in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken. Toen hij niet terugkeerde, sloeg zijn familie alarm. Reddingswerkers konden de man uiteindelijk lokaliseren dankzij zijn lawinepieper, een radiozender die hij op zich droeg. De man was ernstig onderkoeld, maar kwam er verder ongedeerd vanaf. Hij kroop wel door het oog van de naald, want de overlevingskansen na een lawine zakken na het eerste kwartier al dramatisch. De twintiger overleefde waarschijnlijk dankzij een luchtbel in de sneeuwmassa, waardoor hij kon blijven ademen.

