Skiën 16 februari 2019

00u00 0

Skiën

Bij zijn debuut op het WK reuzenslalom skiede het Belgische talent Sam Maes naar een fraaie 26ste plek, op 4.10 van de Noorse winnaar Henrik Kristoffersen. Met zijn chrono van 1:13.33 in de eerste run plaatste Maes zich als 29ste nipt voor de tweede run van de beste dertig skiërs. Daarin skiede Maes dik twee seconden sneller (1:11.01) naar een 22ste tijd. Zijn verhoopte ambitie om rond de 15de plek te eindigen kwam wel niet uit: "Ik maakte een concentratiefout in de eerste rund door te ver naar rechts te wijken bij een buitenpaal. In de tweede run konden mijn bochten beter. Het was niet mijn beste dag, maar als ik dan nog 26ste eindig, is dat niet slecht." Ook gezien zijn leeftijd. Met zijn twintig jaar was hij de allerjongste van de top 30 gisteren. In de geschiedenis van het WK skiën nestelt Maes zich met zijn 26ste plek meteen onder de tien beste prestaties van een Belgische man in een individueel onderdeel op het WK skiën. Dries Van den Broecke strandde gisteren op een 42ste plek in de eerste run, maar haalde in de tweede de finish niet. (BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN