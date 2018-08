Skiën met Pasen? Dan kun je je maar beter haasten 30 augustus 2018

De boekingen voor skireizen en vakanties naar de winterzon lopen als een trein. TUI noteert al een groei van 4% tegenover vorig jaar. De Canarische Eilanden, Egypte en Kaapverdië zijn weer erg in trek. Tunesië en Turkije, die deze zomer al heel sterk in de lift zaten, zetten de trend verder tijdens de winter. Voor een skireis in de paasvakantie 2019, goed voor 30% van de boekingen, wordt het drummen, zegt men bij TUI. Volgend jaar valt die vrij laat en vanaf 15 april, de tweede week, zijn veel hotels al dicht, vooral in Oostenrijk. De eerste week, die bovendien voor alle Europese landen een vakantieperiode is, wordt dus vaak geboekt en er dreigt snel een tekort aan hotelkamers. Door de ongewone paasvakantie kiezen veel Belgen intussen voor de krokusvakantie. Ook bij Sunweb worden volop skireizen geboekt, vooral voor de kerstvakantie. Mensen hebben opnieuw vertrouwen gekregen in die periode omdat er vorig jaar veel sneeuw is gevallen. Egypte blijkt ook bij Sunweb de zonbestemming bij uitstek te worden.

