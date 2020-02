Exclusief voor abonnees Skiën in Afghanistan? Het kan 18 februari 2020

Wie 'vakantie' hoort, denkt misschien automatisch aan ontspanning en relaxen, maar voor steeds meer vakantiegangers staat het woord synoniem aan adrenaline. Een groeiend aantal mensen wil op reis namelijk kunnen genieten van kicks en extreme uitdagingen. Waarom gaan skiën in de Alpen als dat bijvoorbeeld ook in Afghanistan - nog steeds een land in oorlog - kan? 'Telefacts winter' duikt vanavond in de wereld van het extreem toerisme en volgt verschillende vakantiegangers die met veel plezier de dood in de ogen kijken, op zoek naar de ultieme 'ontspanning'.