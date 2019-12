Exclusief voor abonnees Skeyes veroordeeld omdat 25-plussers geen luchtverkeersleider mogen worden 04 december 2019

00u00 0

Als je ouder bent dan 25 kan je niet solliciteren voor luchtverkeersleider bij Skeyes. "Leeftijdsdiscriminatie", vindt gelijkekansencentrum Unia, dat naar de rechter stapte. Mét succes: per dag dat Skeyes de beperking niet intrekt, moet het een dwangsom van 500 euro betalen. Het bedrijf verdedigt de limiet, die sinds 2016 in voege is, door te stellen dat de veiligheid van het luchtruim in het gedrang komt als sollicitanten ouder dan 25 jaar aangeworven worden, omdat de hersencapaciteit om de noodzakelijke vaardigheden aan te leren op die leeftijd zou afnemen. "Alleen is dat nooit wetenschappelijk aangetoond", reageert Els Keytsman van Unia. De luchtverkeersleider moet ook een schadevergoeding betalen aan zeven kandidaten die wandelen gestuurd werden. (BCL)

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 34 minuten 54 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode