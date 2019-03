Skeyes treedt op tegen 'valse' zieken 25 maart 2019

Luchtverkeersleider Skeyes gaat optreden tegen 'valse' zieken. Dat heeft gedelegeerd bestuurder Johan Decuyper gezegd naar aanleiding van de aanhoudende problemen bij het personeel. "De stilzwijgende meerderheid zijn plichtbewuste mensen. Het zijn enkelingen die ons gijzelen." De topman haalde in 'De Zevende Dag' uit naar de Belgische Gilde der Luchtverkeersleiders. Die beroepsorganisatie ligt al jaren in conflict met de directie. Sinds de aanstelling van Decuyper in 2013 verloor de Gilde gaandeweg haar macht in het bedrijf. Omdat ze zelf niet aan de onderhandelingstafel zit, probeert ze zich via de bonden te verzetten. Dat de acties ondanks een volgens de directie "goed akkoord" toch doorgaan, zit Decuyper hoog. Tegen de voorzitter van de Gilde is een tuchtprocedure gestart. "Vanaf maandag gaan we optreden. Onwettige afwezigheden dulden we niet meer. Het management bestuurt het bedrijf, niet de Gilde." (ARA)

