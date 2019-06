Exclusief voor abonnees Skeyes plant geen acties tijdens zomeruittocht 25 juni 2019

De vakantie-uittocht op de luchthavens zal normaal niet verstoord worden door acties bij luchtverkeersleiders Skeyes. "We plannen geen acties", bevestigt Kurt Callaerts van de christelijke vakbond. "Zolang er geen provocatie komt van de directie, spreken we voort." Overgaan tot de orde van de dag is weliswaar geen optie, benadrukt de vakbondsman. Net als VSOA wil ACV dat er opnieuw onderhandeld wordt over de sociale akkoorden die de directie alleen met de socialistische vakbond heeft afgesloten. De directie zegt dat ze alleen wil spreken over de concretisering van die akkoorden. Beide partijen hebben gisteren afgesproken dat ze op 8 juli weer samen rond de tafel gaan zitten.