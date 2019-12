Exclusief voor abonnees Skeyes moet personeel niet betalen voor compensatie-uren 18 december 2019

00u00 0

Luchtverkeersleider skeyes heeft voor de arbeidsrechtbank van Brussel gelijk gekregen in de zaak die door enkele werknemers aangespannen was over de '10=14-regeling'. Volgens die regeling uit 1987 kregen luchtverkeersleiders vier uur compensatie voor een nachtdienst van tien uur. Die vier uur moesten betaald worden, vonden de werknemers. Maar de rechtbank volgt die redenering niet. De 10=14-regeling - die in september, bij het afsluiten van hetsociaal akkoord, overigens afgeschaft werd - was begin dit jaar één van de belangrijkste discussiepunten in het sociaal overleg bij skeyes. Het luchtruim moest toen meermaals gesloten worden door acties van de luchtverkeersleiders.