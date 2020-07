Exclusief voor abonnees Skeyes krijgt 60 miljoen euro staatssteun 11 juli 2020

De federale regering maakt 60 miljoen vrij voor luchtverkeersleider skeyes, om de gevolgen van het coronavirus te verzachten. Dat heeft de ministerraad beslist op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Het geld wordt op verschillende manieren vrijgemaakt. Zo is er een vooruitbetaling van 15 miljoen van kosten die ten laste vallen van de staat. Daarnaast krijgt skeyes een dotatie van 45 miljoen, waarvan 20 miljoen terug te betalen is. Zonder het geld zou de werking deze maand al in het gedrang kunnen komen.

