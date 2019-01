Skeyes: "Geen commentaar" 18 januari 2019

We hebben Skeyes verschillende van onze bevindingen voorgelegd, onder meer over de veiligheidskwesties, maar daar wenste het bedrijf niet op te reageren. "Geen commentaar", luidde het antwoord op al onze vragen. De woordvoerder wilde enkel bevestigen dat het overleg met de vakbonden goed verlopen was.