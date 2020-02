Exclusief voor abonnees Skeleton 17 februari 2020

Goede prestatie van Kim Meylemans gisteren op het EK in het Letse Sigulda, waar ze als vijfde finishte. De Limburgse klokte 52.65 in haar eerste run en daalde bij de tweede nog wat sneller af (52.07). Met haar totaaltijd van 1:44.72 moest ze slechts 85 honderdsten toegeven op de Russische winnares Elena Nikitina (1:43.87). Het zilver was voor de Zwitserse Marina Gilardoni (1:44.21), het brons voor de Oostenrijkse Janine Flock (1:44.31). Voor de 23-jarige Meylemans is dit haar beste resultaat dit seizoen. Het was van de Wereldbekermanche in Whistler in 2017 geleden dat ze nog eens de top vijf haalde. In de tussenstand van de Wereldbeker staat ze zevende. (VH)