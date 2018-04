SKELETON 21 april 2018

Kim Meylemans, die op de Winterspelen van Pyeongchang teleurstellend 14de werd, verhuist dit weekend naar Québec (Canada). "Het jaar na de Spelen lijkt me goed om zaken uit te testen. Als we niks doen, dan staan we stil en dan ga ik over vier jaar in Peking geen olympische medaille winnen." (VH)