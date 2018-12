Skeleton 15 december 2018

Geen topprestatie van Kim Meylemans in het Duitse Winterberg, waar de tweede manche van de Wereldbeker op het menu stond. De Limburgse finishte haar eerste run in 58.49, de veertiende tijd pas. Haar tweede run was wat sneller (58.41) en ze schoof daarmee één plek op in het klassement. De zege was voor de Duitse Loelling, die 1.74 seconden sneller was dan Meylemans. (VH)