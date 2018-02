Skeletoni Kim Meylemans (14de) vat moed 17 februari 2018

De eerste run in het Olympic Sliding Centre zag er niet al te best uit, de tweede was hoopgevender. Het verklaart meteen de gemengde gevoelens van Kim Meylemans, die in het skeleton aan haar olympisch debuut toe was. Ze sloot de avond af als veertiende in de tussenstand, met een totaaltijd 1:45.10. Vandaag staan de twee afsluitende runs op het menu. "Het verschil met de anderen is minder groot dan tijdens de trainingen, dat geeft moed. Alles ligt nog dicht bij elkaar en het is nog niet gedaan. Ik geef het nog niet op", sprak de 21-jarige Limburgse strijdvaardig. De Duitse Jacqueline Lölling staat aan de leiding. (VH)