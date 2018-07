Skeeleren 09 juli 2018

Op de laatste dag van het WK inline in Heerde (piste) en Arnhem (weg) stond de marathon op het programma. Junior Jason Suttels, eerder al goud op de 10 km punten/afvalling op de piste, werd in de eindsprint 3de, na Bohumsky en de winnaar Felix Reinen. Bart Swings en Brecht De Smedt eindigden in het peloton. België sluit het WK af met goud, zilver en 2x brons voor Swings, goud en brons voor Suttels. (RFO)