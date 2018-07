Skeeleren 02 juli 2018

00u00 0

Jason Suttels (Hev) behaalde de eerste gouden medaille voor België. Hij won de 10km punten/eliminatie. Brecht Lippens (ZRC) werd negende. Anke Vos (RZ) kon zich plaatsen voor de halve finale 1000 meter, maar kon haar plaats in de finale niet veiligstellen. Mathias Vosté (Hev) en Bart Swings (Hev) konden zich plaatsen voor de 1000 meter bij de heren. Beide renners rijden later op de avond hun finale. Sandrine Tas (ZRC) had in de 15 kilometer afvalling lange tijd zicht op een medaille, maar werd vierde.