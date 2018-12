Skarten, skarten en nog eens skarten 32 Yves Lampaert 24 december 2018

Mocht u het nog niet kennen: skarten is het wielerwoord van het jaar. "Ik heb serieus moeten skarten om mee te kunnen", hijgde Yves Lampaert (27) na Dwars door Vlaanderen. Skarten is proper West-Vlaams voor harken, en in het peloton betekent het zoveel als nét kunnen volgen. Lampaert deed die dag in maart meer dan alleen maar skarten: hij demarreerde en won de semiklassieker. Later in het wielerseizoen deed hij zijn truc nog eens over, door in het Henegouwse Binche Belgisch kampioen te worden. Die prestaties, plus het vertrek van de Nederlander Niki Terpstra - glansrijk winnaar van de E3 Prijs en de Ronde van Vlaanderen - laten Lampaert opschuiven in de hiërarchie van veelwinnaarsploeg QuickStep. Benieuwd of 'Lampie' - in zijn vrije uren te vinden op de tractor van zijn ouders - zijn zwart-geel-rode trui in de échte topklassiekers op het podium kan showen. (SSL)

