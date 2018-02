SK Staden-VV Beernem A 1-0 12 februari 2018

Beernem was in het eerste halfuur de meest gevaarlijke ploeg door een bedrijvige Onderbeke. Een schot van thuisspeler Steurbaut ging over en thuisdoelman Arickx tikte een afstandsschot van Depauw over de lat. Direct na de rust scoorde Steurbaut de 1-0 na een lage voorzet van Callewaert. Toure miste nog de 2-0 en een kopbal van Lamaire ging over. De bezoekers zorgden nog voor steriele druk, maar de thuiszege van Staden kwam niet meer in gevaar.

