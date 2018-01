SK Spermalie/M.-SV Diksmuide A 1-1 22 januari 2018

In een gelijkopgaande eerste helft kreeg de thuisploeg een drietal kansjes, maar bleef een goal uit. Eén bal werd van de lijn gehaald. De bezoekers waren ook enkele keren gevaarlijk. Na de rust opende Diksmuide de score op stilstaande fase. De thuisploeg reageerde gevat en kon vrij vlug gelijkmaken via Proot. In het slotkwartier kon het nog alle kanten uit. Denamur (S) trof nog de dwarsligger.

