Door de wind was het moeilijk voetballen in Slijpe. Beide ploegen gingen toch voluit. De thuisploeg miste in de eerste helft enkele kansjes. De leider opende de score met een owngoal van Delrue. Na de rust bleef Spermalie-Middelkerke knokken voor een punt en de inspanningen werden beloond met een treffer op stilstaande fase van Brackx. Net voor affluiten was er nog een mooie kans voor thuisspeler Cornillie.

