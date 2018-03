SK SPERMALIE/M.-EXC. ZEDELGEM 3-2 26 maart 2018

De thuisploeg kreeg de eerste kansen, maar scoren lukte niet. Op de counter opende Hollebeke de score (0-1). Enkele minuten later stond het al gelijk. Na de rust kon Jooris, op aangeven van Raes, voor de 2-1 zorgen. Proot draaide even later een vrijschop binnen, 3-1. De bezoekers reageerden gevat met een treffer van Bouckaert. De gelijkmaker hing nog in de lucht, maar de thuisploeg verdedigde haar voorsprong met man en macht.

