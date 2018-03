SK NieuwkerkE-VK Dadizele A 2-1 19 maart 2018

Nieuwkerke opende de match met een kans voor de doorgebroken Bryan Verhaeghe, maar Tassaert pareerde diens inzet. Ook thuisdoelman Vancraybeck onderscheidde zich met een beenveeg op een bezoekende poging die via zijn rug tegen de onderkant van de lat ging. De bezoekers hadden in de eerste helft het betere van het spel, maar Vancraybeck hield de nul op het bord. Op slag van rust zorgde Serruys met het hofd voor de assist op Gwenn Malfait, die de bal tussen een paar bezoekers, in doel trapte. Kort na de pauze verdubbelde diezelfde Malfait vanaf de stip, na een fout op hemzelf, de cijfers. Dadizele zette alles op alles met aanvankelijk veel druk, maar weinig gevaar. Tot in het slotkwartier met een vrijschop, die in corner werd afgeweerd en het doelpunt van invaller Camara.

