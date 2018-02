SK Nieuwkerke-Sparta Heestert 2-2 12 februari 2018

Een kwartier voor tijd trapte Sannen op aangeven van Bryan Verhaeghe de 3-1 in doel, maar het doelpunt werd dubieus afgekeurd door de grensrechter, die de bal van Verhaeghe over de achterlijn had gezien. Een protesterende thuisploeg leed concentratieverlies waardoor Hugelier luttele tellen later de 2-2 scoorde. Voor die gelijkmaker had Bryan Verhaeghe, na een assist van Serruys, in de eerste helft na een aftastend openingskwartier de score geopend. Diezelfde Verhaeghe verdubbelde op aangeven van Mauro Sannen de score. Tussen die doelpunten in besloot Kesteloot aan de overzijde voorlangs. Hugelier trapte van schuin voor doel de aansluitingstreffer binnen.

