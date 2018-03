SK Nieuwkerke-FC Moen 1-2 12 maart 2018

Na twee speldenprikken van de thuisploeg Moen nam het commando over en daarna en opende de score toen Vanderzippe een corner aan de tweede paal in doel trapte. Nog in de eerste helft hield de bezoekende doelman een vrijschop van Jess Malfait uit zijn doelvlak. Na de pauze liet Moen de thuisploeg niet toe in de match te komen. Na een strafschopfout van Maudi Sannen verdubbelde Vanderzippe de cijfers. Gwenn Malfait zorgde, na een fout op Bryan Verhaeghe, opnieuw voor spanning. De 2-2 van Bryan Verhaeghe spatte op de lat, uiteen. Ook Gwenn Malfait was nog dicht bij de 2-2, maar een bezoekende verdediger bracht redding op de lijn.

