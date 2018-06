SK Heist - Anderlecht 1-1 25 juni 2018

00u00 0

Daags na het oefenduel tegen RWDM (1-1) oefende Anderlecht zaterdag al opnieuw. Op het veld van SK Heist uit de 1ste amateurklasse kwam paars-wit niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Amuzu bracht Anderlecht in de eerste helft op voorsprong, maar na een lange ren van rechtsback Tambeur belandde de bal via een Brussels been tegen de netten en stond het 1-1. Dimata, die vrijdag een lichte blessure had opgelopen, bleef eerder uit voorzorg aan de kant. Niet van de partij waren Morioka, Cobbaut, Milic, Appiah en De Jong. Adzic liep een polsblessure op. (JBS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Amuzu

Anderlecht

sportdiscipline

voetbal

sport

Adzic

Tambeur