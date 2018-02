SK GELUWE-VK DADIZELE A 0-2 19 februari 2018

De derby was amper vijftien seconden afgetrapt, toen na balverlies Dadizele de score opende. Cannaert (20') verdubbelde bijna de score, doelman Verstraete zat er goed tussen. Dadizele was doorlopend dominant. Op het uur kreeg Platteeuw rood na een duel met bezoeker Ollivier. Ondanks een man minder kwam Geluwe steeds meer in de match, echter zonder kansen. Invaller Camara controleerde na 88' een voorzet en scoorde de 0-2.

