SK Geluwe-SV Wevelgem City A 0-1

Na een ingooi trof Dejans na 12' de lat, in de rebound ook Demyttenaere. Na een assist van Roose probeerde Demyttenaere het na 26' met een volley. Doelman Deman (W) redde uitstekend. Na een actie van Demyttenaere richting Deltour zat Deman er goed tussen. De doelman duwde na 33' een bal van weer Demyttenaere in corner. Hermans (W) werd afgeblokt door Vandenbulcke in hoekschop. Nadat de bal bleef hangen, kopte Hermans de 0-1 binnen. Roose trapte na 65' tegen zijn ex-ploeg een vrijschop binnen. Doelman Laflere redde na 80' een vrijschop van Masselis in corner.

