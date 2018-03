SK Geluwe-SV ANzegem 0-5 12 maart 2018

Wegens het uitdelen van een kopslag kreeg Rodriguez Da Silva na zeventien minuten rood. Deltour kwam even voor het halfuur alleen voor doel, de keeper redde met de voet in corner. Thibault Demets nam een voorzet in één tijd op de slof. Na balverlies glipte Verhaeghe na 64 minuten door de defensie en verdubbelde de score. Na een voorzet trapte Mathieu Demets de 0-3 binnen. De vierde treffer was de mooiste. Verhaeghe legde een voorzet terug, van buiten de box trof Thibault Demets raak.