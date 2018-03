SK GELUWE-FC MOEN 2-0 26 maart 2018

In een wedstrijd zonder belang scoorde Amaury Rodriguez Da Silva twee keer. Eerst nadat Deltrour de bal achteruit legde, de tweede keer na een voorzet van Roose. Doelman Verstraete (40') redde met de voet de aansluitingstreffer. Na de rust had Geluwe veldoverwicht, zonder al te veel kansen te creëren. Na een verre ingooi van Roose na 58 minuten was er een mooie kans voor Deltour, de doelman redde.