SK Beveren-Leie-SP. heestert1-4 00u00 0

Goals van Dejaegere, Anckaert en Otté gaven Heestert nog voor de rust een vrijgeleide naar een makkelijke zege. In een van thuiszijde betere tweede helft prikte Verhulst op het uur tegen, maar ook na de 1-3 bleef de match in handen van Heestert, die na kansen langs beide kanten, via Hugelier nog een vierde keer scoorden. Damman (B) kreeg nog rood (85').

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN