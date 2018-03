SK Beveren-Leie-Ol. Ledegem A 4-2 12 maart 2018

Een sterke Vanhoucke bracht Beveren-Leie met twee assists en een goal nog binnen het uur op 3-0. Ook na een tegentreffer van Leenaert en na dubbel geel voor Vanlerberghe (76') leken de bezoekers nooit bij machte om een vuist te maken. Tien minuten voor tijd bracht Lams de bordjes op 4-1 waarna het voor Ledegem, ondanks een late goal van Debal, meteen over en out was.

