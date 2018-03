SK Beveren-Leie-Dottenijs SP. 0-1 05 maart 2018

In een eerste helft met weinig kansen kon Garrevoet op slag van rust profiteren van een slecht ontzette hoekschop. Na de rust was het balbezit voor Dottenijs, maar net als in de eerste helft leverde dat amper doelgevaar op. Over de negentig minuten bekeken te rechtvaardigen zege voor de bezoekers.

