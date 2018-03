SK Beveren-Leie-BL. Otegem 3-0 26 maart 2018

00u00 0

De thuisploeg startte met wind in de rug en kwam na een kopbal van Delecluyse na 20' verdiend op 1-0. Beveren bleef ook daarna de betere ploeg en mocht na een door Duyck slecht weggewerkte vrije trap van Vanhoucke een tweede keer juichen. In een betere tweede helft kreeg Otegem geen loon naar werken. De 2-1 hing in de lucht, maar op de counter zorgde Vanhoucke voor de beslissende derde treffer.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN