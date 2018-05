Sjoemelende commissaris moet naar rechter 09 mei 2018

Een hoofdcommissaris van de politie zal zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor corruptie, valsheid in geschrifte en belaging. Herman Perdu, voormalig hoofd van de luchtsteundienst van de federale politie in Melsbroek, zou smeergeld gekregen hebben bij het afsluiten van contracten. Het onderzoek ging al in 2010 van start, nadat klokkenluiders hadden bericht over gesjoemel bij openbare aanbestedingen en het gebruiken van politieheli's voor privédoeleinden. Zelf ontkent Perdu alle betrokkenheid. De kans is dan ook groot dat hij in beroep gaat tegen de doorverwijzing door de raadkamer. "Mijn cliënt is nooit geschorst in afwachting van het onderzoek, zoals bij anderen wel al gebeurd is. Dit wil toch ook iets zeggen", aldus zijn advocate Carine Flamend. (WHW)

