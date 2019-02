Sjoemelende asbestverwijderaar vraagt werkstraf bij kankerpatiënten 14 februari 2019

Een 42-jarige asbestverwijderaar uit Zwevegem die terechtstaat voor gesjoemel met reinigingsattesten heeft de rechter gevraagd een werkstraf te mogen uitvoeren in een zorgcentrum voor kankerpatiënten. "Misschien kan hij zo eens de gevolgen van asbest in levende lijve zien", pleitte de advocaat van Bert V. "Mijn cliënt kwam nooit van dichtbij in aanraking met iemand die kanker heeft. Daarom geeft hij misschien de indruk om de gevolgen te minimaliseren." De rechter leek niet geneigd om in te gaan op het verzoek. Minstens 2 jaar trokken werknemers van z'n bedrijf Cleanpuur rond om gevaarlijk asbest te verwijderen. De arbeiders werden blootgesteld aan asbest en alle bijhorende risico's op kanker. Bert V. vervalste bovendien attesten, waardoor z'n klanten er valselijk van overtuigd waren dat hun gebouw asbestvrij was. De man kreeg eerder al bij verstek 18 maanden cel, maar tekende verzet aan. (SDVO)

