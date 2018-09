Siutsou positief op epo 06 september 2018

De Wit-Russische renner Kanstantsin Siutsou (36) is bij een out-of-competition controle op 31 juli betrapt op het gebruik van epo. Siutsou was einde contract bij Bahrein en kreeg in juni te horen dat een contractverlenging er niet in zat. Zijn team heeft hem geschorst. Manager Bent Copeland zegt verder nog dat andere maatregelen zullen volgen. Bij de UCI riskeert hij een schorsing tot vier jaar. (MG)