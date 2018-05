Sit-in bij minister levert €3,5 miljoen op 08 mei 2018

200 opvoeders van de jeugd- en gehandicaptenzorg over heel Vlaanderen hielden gisteren een sit-in voor het kabinet van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). De bediendevakbond LBC-NVK klaagt het personeelstekort aan. Vooral de toenemende agressie waarmee de begeleiders te kampen krijgen, wordt hen teveel. "Dagelijks worden opvoeders geconfronteerd met verbale én fysieke agressie", getuigt Fatiha Dahmani van ACV. "Jongeren die messen trekken, doodsbedreigingen uiten of je proberen te wurgen. In sommige instellingen is één begeleider verantwoordelijke voor een groep van 15 kinderen of volwassenen met gedragsproblemen. Dat is onhoudbaar." Vandeurzen trekt een budget open van 3,5 miljoen, maar dat is volgens de betogers te weinig. Na een overleg beloofde Vandeurzen 130 nieuwe mankrachten en structurele ingrepen op lange termijn. (DCFS)

