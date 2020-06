Exclusief voor abonnees Sire, geef ons tot de lente Koninklijk bezoek bij Belgische ontwikkelaars vaccin 18 juni 2020

00u00 0

Koning Filip bracht gisternamiddag een bezoek aan geneesmiddelenproducent Janssen Pharmaceutica in het Antwerpse Beerse in het kader van de ontwikkeling van een vaccin tegen Covid-19. Wat is er dan gepaster dan te kunnen aankondigen dat je voorligt op schema? Meer nog: net op de nationale feestdag zal de nieuwe fase van het onderzoek naar een coronavaccin wellicht al kunnen ingaan. "We hopen op 21 juli te kunnen starten met de volgende fase om tegen de lente van volgend jaar te kunnen vaccineren", aldus dokter Paul Stoffels.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen