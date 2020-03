Exclusief voor abonnees Sion ontslaat spelers door crisis 20 maart 2020

De Zwitserse eersteklasser Sion heeft verschillende spelers, onder wie enkele sterkhouders, ontslagen. Het bestuur verwijst naar de coronacrisis voor de drastische beslissing. Door de stilgelegde competitie heeft de club geen inkomsten meer. "Wij zijn allemaal ons inkomen kwijt", zegt voorzitter Christian Constantin in de krant Blick. "Als club is het niet toegestaan om hen te laten werken, en zij mogen evenmin aan de slag." Volgens Blick wou Constantin met de spelers een vergelijk vinden om te snijden in de werkuren, maar weigerden zij de vereiste papieren te ondertekenen binnen de nipte voorgestelde deadline. De Zwitserse spelersvakbond SAFP heeft ook al aangekondigd de ontslagen te zullen aanvechten. (BF)