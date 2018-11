Sioen ziet groei versnellen 16 november 2018

00u00 0

Textielgroep Sioen kan terugblikken op een meer dan degelijk derde kwartaal. De groep realiseerde een omzet van 119,9 miljoen euro, een stijging met 3,1%. Als men de overnames uit de cijfers wegzuivert, is er zelfs sprake van een groei van 5,2% tegenover vorig jaar. En dat betekent dat Sioen sneller is gegroeid dan in de twee voorbije kwartalen. Opvallend: alle divisies lieten groei optekenen. Ook de coatingtak, die eerder nog kampte met een omzetdaling. De grootste groei zit bij de afdeling die professionele kledij (+9,8%) maakt. Voor het huidige kwartaal ziet Sioen de toekomst positief in. "De orderboeken voor het laatste kwartaal zien er veelbelovend uit, ondanks de onzekere macro-economische situatie", luidt het. En dus gaat men bij Sioen uit van een verdere groei in de drie divisies. De prijzen van de belangrijkste grondstoffen blijven wel stijgen. "En dus blijft prijsdiscipline onze belangrijkste focus."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN