Exclusief voor abonnees Sioen sluit fabriek in Tielt 23 augustus 2019

De textielgroep Sioen sluit de vestiging van Techma Coatings in Tielt, die hij recentelijk overnam. Het concern brengt de productie over naar Moeskroen, waar het al gelijkaardige producten maakt. Het gaat om basisgrondstoffen zoals PVC en PU (pur of polyurethaan), die gebruikt worden voor de behandeling van regen-, sport- en werkkleding, tenten en dekzeilen. In de getroffen vestiging werken 39 mensen. Voor zowat de helft van hen ziet Sioen mogelijkheden tot herplaatsing in zijn productiesites in Moeskroen en Ardooie.

