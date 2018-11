Sinterklaas column 15 november 2018

In Nederland gaat het opnieuw over Zwarte Piet. Mag hij er zijn en hoe zwart mag hij zijn? Waarom is hij zwart? Is het zijn huidskleur of het roet van de schoorsteen? Wegblokkades, betogingen, woordengevechten. Zwarte Piet staat voor de cultuuroorlog die van Amerika onverbiddelijk overwaait naar Europa. De Nederlandse tegenstanders van Zwarte Piet wonen vooral in de Randstad. De voorstanders op het platteland. De gelijkenis met Amerika is treffend. De Democraten oogsten succes in New York en Californië. De Republikeinen in minder hippe gebieden. Hoe moet het verder met Sinterklaas en Zwarte Piet? Hun toekomst ziet er somber uit. Wellicht neemt hun publieke rol geleidelijk af en verdwijnt het feest in de privésfeer. Vooraleer het definitief verdampt.

