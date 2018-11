Sinterklaas loopt Sint-Maarten voor de voeten 06 november 2018

Nu al? In Hasselt, Kortrijk en Bilzen zijn de Sint en zijn Pieten al neergestreken. Tien dagen te vroeg, want nu horen het land en zijn jongste inwoners nog toe aan Sint-Maarten - ook al is die een pak minder populair. Geert Vandenhende, de voorzitter van het Sint-Nicolaas Genootschap, is echter formeel. "Voor de goede orde van zaken: tot en met 11 november gaat alle aandacht naar Sint-Maarten. De tijd van Sinterklaas begint dus pas op 12 november en duurt tot en met 6 december. Vanaf 7 december is het dan weer helemaal aan de Kerstman. Het is belangrijk dat we onze tradities in ere houden en respecteren. Onze heiligen moet elkaar niet voor de voeten lopen." Of de kinderen er ook zo over denken, is nog maar de vraag. (DSS)

