Sinterklaas krijgt tóch intrede in Nederland 27 maart 2018

In Nederland zal Sinterklaas dit jaar dan toch zijn intrede maken. De afgelopen weken zag het er nochtans niet goed uit: bij de NTR, de publieke omroep die elk jaar de landelijke intocht op televisie uitzendt, had voor het eerst in 66 jaar geen énkele gemeente zich gemeld om het evenement te organiseren. Niemand zag het blijkbaar zitten om zowel voor- als tegenstanders van Zwarte Piet te ontvangen, want dat gaat uiteraard gepaard met torenhoge beveiligingskosten. Vandaar dat de NTR een tandje bij heeft gestoken om alsnog kandidaten voor het landelijke onthaal van Sinterklaas te ronselen. En met succes. Plots heeft zowel Harderwijk als Hengelo zich gemeld. (LVB)

