Sinterklaas kapoentje 75 MAGGIE DE BLOCK 19 december 2018

00u00 0

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block (56) droeg dit jaar vele hoedjes. De Open Vld'ster won de gemeenteraadsverkiezingen in haar eigenste Merchtem, maar verloor wel de absolute meerderheid van broer Eddie en bedankte voor de sjerp. En toen legde de Sint Asiel en Migratie terug in haar al goedgevulde schoentje. En deze keer heeft ze geen maand gezwegen. Quota aan het asielloket? Weg ermee. Ze zou "de menselijkheid terugbrengen" in het asielbeleid. Die forse taal werd nadien genuanceerd: ze zou grotendeels het beleid van Theo Francken ("mijn beleid") voortzetten, met weliswaar enkele accentverschillen. Maar het kwaad was geschied. "Laksheid", klonk het verwijt, en ze zou volgens Francken de deur voor alleenstaande mannen uit Gaza wagenwijd openzetten. Niks van, zei een geïrriteerde De Block, en ze ging na of het asiel van reeds erkende vluchtelingen uit Gaza niet kon worden ingetrokken. De uitdaging voor het nieuwe jaar: op verkiezingsdag standhouden tegenover de nieuwe koning van de poppolls. En wat we haar mogen wensen? Een tweede mandaat op Volksgezondheid, zal ze zeggen - al is dat geen evidentie. (ARA)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN