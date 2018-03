Sint zoekt medewerkers voor Huis 23 maart 2018

00u00 0

De stad en het Sint-Nicolaasgenootschap gaan op zoek naar medewerkers voor het Huis van de Sint. Dit jaar is het Huis geopend van 12 november tot 6 december. Telkens komen daar enkele tienduizenden bezoekers op af. Het Huis van de Sint heeft echter ook helpers nodig, zowel voor als achter de schermen. Wie zich wil engageren voor dit authentiek stadsproject kan zich aanmelden via het invulformulier op www.sint-niklaas.be/sintmedewerkers. Vervolgens komt er een uitnodiging voor de auditiedag van de Sint op zaterdag 5 mei in het stadhuis van Sint-Niklaas.