Sint-Victor zamelt geld in voor Rode Neuzen 29 november 2018

00u00 0

De leerlingen in het Sint-Victor in Turnhout hebben de voorbije weken hun beste beentje voorgezet voor de Rode Neuzen Dag. Woensdag vond op de school aan het Kasteelplein het slotevenement van de actie plaats. "Traditiegetrouw zamelden wij in november duizenden euro's in voor kansarme gezinnen in Turnhout en omgeving. Nu koppelden wij deze actie aan Rode Neuzen omdat er dit jaar aandacht wordt geschonken aan mentaal welzijn in scholen", klinkt het bij de directie. Woensdagochtend maakte elke klas - van kleuterschool tot secundair - mentaal welzijn bespreekbaar in de klas. Daarna volgde een grote slotact op de speelplaats. Een honderdkoppig koor zong er het 'Leef Happy-lied'. Acteur Chris Willemsen praatte de benefiet-slotact aan elkaar. (JVN)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN